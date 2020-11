La triste historia por la cual Lady Di dejó de vestir Chanel

Han pasado muchos años de la muerte de Lady Di o la princesa Diana de Gales y hoy, continúan saliendo a la luz secretos de su vida. Uno de ellos está relacionado con una reconocida marca francesa, Chanel. Se supo que la mujer más amada del mundo en su últimos años de vida dejó de usar diseños de la maison.

En más de una oportunidad, la madre de Harry y William, deslumbró con sus formales atuendos, sus vestidos glamorosos y sus fascinantes looks casuales. A partir de 1996, Diana decidió hacer un cambio rotundo y quitó de su armario una de sus firmas favoritas hasta ese entonces: Chanel.

Los allegado a ella confirmaron que el motivo fue: su divorcio con el príncipe Carlos. El diseñador australiano Jason Brundsdon fue quien detalló la repentina decisión de Diana. La situación se dio durante un viaje a Australia cuando se estaba preparando para una de sus presentaciones oficiales. Él le recomendó que utilizara unos zapatos de la marca en cuestión y ella negó abatida.

"Estaba revisando todo el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace. Ella respondió negativamente y yo no pude evitar preguntarle el por qué. A ello me dijo lo siguiente: ‘No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos’”, explicó el modisto.

Sale a la luz una foto inédita de Lady Di

Sin dudas Lady Di fue una de las mujeres más fotografiadas del mundo y uno pensaría que se hanvi sto todas las imágenes posibles de la Princesa de Gales; sin embargo, su hermano sorprendió a todos al compartir una tierna foto de su infancia que no había visto la luz del día.

A días de que se estrene la cuarta temporada de The Crown, la serie que sigue de cerca la vida de la Familia Real británica y en donde veremos cómo Diana ingresó a la Corona, Charles Spencer, su hermano menor, hizo visible en sus redes una tierna imagen en donde se la ve abrazándolo mientras miran a la cámara.

A las pocas horas de que la imagen se hizo pública, se hizo viral y muchos seguidores de la querida princesa compartieron esta instantánea.



Vale destacar que en las últimas semanas, Spencer fue noticia pidiendo abrir una investigación sobre la infame entrevista de Panorama de Diana, en la que dio un vistazo sin precedentes a su matrimonio fallido, sus batallas contra la bulimia y las autolesiones, y sus luchas con la Familia Real. El Conde afirmó que la entrevista de la BBC se organizó con falsos pretextos y que nunca le habría presentado a su hermana al periodista Martin Bashir si no le hubieran presentado documentos falsificados.