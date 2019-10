Meghan Markle reveló cómo lo llama a Harry en la intimidad

Meghan Markle (38) expuso cómo llama al Príncipe Harry (35) en su ámbito familiar e íntimo. Así es, durante la grabación del tour realizado en África "Harry and Meghan: An African Adventure", la madre de Archie Harrison hizo más de una declaración que llamó la atención de los medios internacionales, seguidores reales y fanáticos.

En este caso, exteriorizó el apodo que usa para nombrar a los hombres de su vida: al nieto de Isabel II (93) lo llama simplemente "H", y a su hijo "Bubba". “Le he llamado durante bastante tiempo H, así es como le llamo. No vale con sobrevivir a algo. La vida no va de eso. Tienes que luchar. Tienes que ser feliz", expresó la joven en el documental.

En el mismo, tambien anunciaron que se tomarán seis semanas debido a la presión de la prensa británica. Es que los duques han sido el centro de atención y es por esta mediatización involuntaria que los protagonistas deciden alejarse de la vida pública por un tiempo. Es así que al despedirse de los medios, la familia real planeó algunas de las fechas importantes próximas a cumplirse en el correr del año en absoluta intimidad.

Entre ellas, el Día de Acción de Gracias, la cual la celebrarán en Estados Unidos junto a Doria Ragland, la madre de la ex actriz. Así lo expuso el Sunday Times, además de informar que festejarán la Navidad en su residencia de Frogmore Cottage, para luego volver sus actividades usuales.