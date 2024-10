Desde que se trasladó a Ginebra en 2012, la infanta Cristina ha estado viviendo de alquiler. Sin embargo, ha decidido modificar esta situación; la hermana de Felipe VI ha adquirido una vivienda en Barcelona, según adelantó este miércoles 23 de octubre la revista ‘Lecturas’. De acuerdo con la información recabada por este medio, el nuevo ocupante de la casa será su propio hijo.

Infanta Cristina

Se trata de un apartamento ubicado en el mismo edificio donde vivió durante los primeros años de su matrimonio con Iñaki Urdangarin. Este, se encuentra cerca de la vivienda donde crio a sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, durante sus primeros años de vida.

El apartamento que adquirió la infanta Cristina

La infanta ha comprado un inmueble en el mismo edificio donde se mudó Pablo, su segundo hijo, cuando se unió al equipo de balonmano del Barça. Este apartamento, que cuenta con 300 metros cuadrados, fue el lugar donde el joven pasó la última parte de la pandemia y del confinamiento, aunque ella no tiene la intención de residir allí.

Infanta Cristina con sus hijos

Según fuentes cercanas a sus planes, la infanta ha optado por adquirir un apartamento porque no posee ninguna propiedad a su nombre. Es importante recordar que la vivienda en Bidart, donde pasa sus vacaciones y que comparte con su exmarido, no está oficialmente registrada a su nombre, como se mencionó anteriormente en estas páginas. Se especula que podría ser un alquiler, aunque Vanitatis no ha podido verificar esta información.

Por lo tanto, la infanta Cristina ha adquirido un apartamento en Barcelona utilizando sus ahorros y una hipoteca, un detalle que también ha sido revelado por ‘Lecturas’. Sin embargo, su intención no es mudarse a la capital catalana, sino continuar residiendo en Ginebra y viajar desde allí tanto a Madrid como a Barcelona. De hecho, desde su divorcio, ha pasado largas temporadas en España, y el palacio de la Zarzuela ha servido como su refugio, resultando ser un lugar más familiar que un hotel.

La hermana de Felipe VI viajará a España con la misma frecuencia que ha mantenido últimamente. Desde que sus hijos dejaron el hogar familiar, la infanta ha estado viniendo más a España. Además, su actividad social ha aumentado considerablemente, ya que el divorcio de Iñaki Urdangarin le ha permitido volver a recibir invitaciones que anteriormente habían dejado de llegar.

N.L