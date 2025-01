La infanta Elena estuvo en el radar de muchos, luego del divorcio de Jaime de Marichalar. La realidad es que sus posibilidades en el amor parecieron irse, debido a que ella no tiene intenciones de volver a conectarse en ese sentido. Sin embargo, los nombres de algunos reconocidos continuaron aparecieron como posibles conquistas de la hija mayor del rey Juan Carlos. Uno de ellos fue Cayetano Martínez de Irujo, un jinete con una dura historia de vida.

Infanta Elena

¿Quién es el hombre que estuvo con la infanta Elena y que ha sido brutalmente agredido?

La infanta Elena y Jaime de Marichalar, padres de Victoria de Federica, anunciaron su separación el 13 de noviembre de 2007, y, dos años después, se oficializó el divorcio. Diversos medios aseguran que la hija mayor del rey Juan Carlos reveló que nunca estuvo verdaderamente enamorada de su exmarido, pero que se casó con él por el deseo de no defraudar a sus padres. Seguido a esto, nunca tuvo una historia de amor que se mantuviera en el tiempo. Sin embargo, hubo un jinete que quedó en la boca de todos, ya que fue él quien contó sobre su relación con la infanta.

Jaime de Marichalar e Infanta Elena

Se trata de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart. Este aristócrata reconoció haber tenido una breve relación, cuando publicó su autobiografía. El hecho de que se conociera esto no fue de agrado para Elena, pero los detalles salieron a la luz. Según describió, fue algo "pasajero", y ella era la que había pedido que se mantuviera en "máximo secreto", ya que no estaba cómoda con que se hiciera público.

Infanta Elena y Cayetano Martínez de Irujo

"La infanta es una gran persona y nos conocíamos bien por compartir el ambiente ecuestre, pero pronto comprendí que no estaba preparado para pasar de la estricta educación que recibí a una estructura aún más exigente. No me veía encajando en ese mundo, y mi nana me lo confirmó diciéndome que yo no había nacido para ser segundón", relató. Sin embargo, lo que llamó la atención de su historia fue su duro pasado. El jinete sufrió maltratos, durante su infancia, por parte de niñeras y creció en un ambiente familiar frío y distante.

Infanta Elena y Cayetano Martínez de Irujo

De esta manera, Cayetano Martínez de Irujo siempre mantuvo una relación compleja con las mujeres, inclusive con la infanta Elena. "Por un lado, sentía adoración por las mujeres, pero también miedo. Este miedo me impidió establecer vínculos genuinos hasta que, en Estados Unidos, una terapeuta me ayudó a comprender el origen de mis problemas", reveló. A pesar de esto, la infanta siempre mantuvo silencio y distancia del aristócrata, mientras que muchos seguidores simpatizaron con él.

A.E