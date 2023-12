Felipe VI confirmó su asistencia a la asunción de Javier Milei y se suma a la lista de los pocos líderes mundiales que estarán presentes. En medio de dudas sobre las posibilidades de que lo acompañe la infanta Sofía, se confirmó que la reina Letizia no estará presente en el vuelo por cuestiones políticas.

El distante curioso por el que la reina Letizia no acompañará a Felipe VI a la asunción de Javier Milei

La Libertad Avanza está ultimando los detalles para recibir el traspaso de mando que liderará Alberto Fernández. La ceremonia tendrá lugar en el Congreso de la Nación donde Milei y Villarruel jurarán en nombre de su partido para los próximos 4 años de gestión junto con los políticos que integrarán las Cámaras del Senado y Diputados.

Una de las confirmaciones a la ceremonia fue la del rey español, quien en algunas ocasiones dio el presente en las transiciones presidenciales de Latinoamérica. Felipe VI, con el objetivo de fortalecer los lazos entre país y por el bien de cada pueblo, decidió estar presente, pero sin la compañía de su esposa.

La familia real española

Según explicó el portal Mujer Hoy, la reina decidió que no viajará a nuestro país ya que no le gusta estar involucrada en cuestiones políticas. Letizia no estuvo presente en la asunción de Mariano Rajoy, expresidente de España, ni a la del presidente actual, Pedro Sánchez. Asimismo, el portal planteó la posibilidad de que no acuda a la ceremonia para pasar el tiempo con la infanta Sofía.

La hija menor de los reyes regresará del Internado de Gales el 8 de diciembre y no volverá a tener clases hasta principios del mes de enero. Fue así como empezó a considerarse la posibilidad de que acompañara a su padre a Buenos Aires, pero la decisión determinante de la reina estaría señalando que jamás fue una opción.

Javier Milei

La última vez que Felipe VI y la reina Letizia visitaron Argentina juntos fue en el año 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. España es uno de los socios comerciales más fuertes para nuestro país y uno de los más relevantes inversores europeos, por lo que Javier Milei será el encargado de negociar de ahora en más.