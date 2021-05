Kate Middleton presentó su primer libro e impactó con su elegante look

Kate Middleton visitó la National Portrait Gallery y el Royal Hospital para el lanzamiento de su primer libro de fotografías.

"Portrait of Our Nation in 2020", es el título elegido para la publicación, cuya ganancia por las ventas será destinada a causas benéficas.

El libro de la duquesa de Cambridge fue realizado durante la pandemia y documenta cómo se vivió y se vive en su país, la irrupción del virus, a través de diferentes fotografías que fueron seleccionadas personalmente por la esposa del príncipe William con la colaboración de un jurado especializado.

Lo obtenido por las ventas se dividirá en diferentes partes a causas benéficas relacionadas a promover la salud mental. También, parte de sus utilidades estarán dirigidas a la conservación de la Portrait Gallery.

Fue esta Institución la que anunció que las fotografías ganadoras de este concurso formarán parte de la colección permanente de la prestigiosa Galería de arte, donde la Duquesa presentó oficialmente su publicación e impactó con un look rojo pasión y lució un elegante abrigo rojo de lana de la firma Eponine.

El libro está compuesto de diferentes fotos del confinamiento y es el tema del día en Cambridge.

Kate, de 39 años, dijo que su inspiración es para que las próximas décadas vamos a repensar los desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19, los seres queridos perdidos y honrar a los trabajadores que se sacrificaron en esta etapa.

Desde hoy, Portrait of Our Nacion in 2020 estará a la venta en las librerías de Reino Unido y también se podrá adquirir en diferentes portales de internet.

