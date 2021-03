Escándalo por vacunatorio VIP: las hijas del rey Juan Carlos I se vacunaron en Abu Dabi

Un nuevo escándalo golpea a la monarquía española. Mientras el rey emérito Juan Carlos de España tuvo que exiliarse a los Emiratos Árabes Unidos por sus problemas judiciales, esta vez, a las infantas Elena y Cristina les toca ser el centro de las críticas: es que las hijas del monarca se vacunaron en Abu Dabi, mucho tiempo antes de cuándo les habría tocado el turno en sus respectivos lugares de residencia. La indignación no tardó en llegar y hasta hubo quienes señalaron que esta nueva noticia afecta a la imagen del rey Felipe VI y su entorno.



"Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia, habríamos accedido al turno de vacunación en España cuando nos hubiera correspondido", fue el mensaje con el que la infanta Elena enfrentó las críticas recibidas. Es que no pudo evitar que saliera a la luz que tanto ella como su hermana se inmunizaron en febrero en Abu Dabi, cuando fueron a ver al Rey emérito. Y tuvo que dar la cara, claro.

El rey Juan Carlos tuvo que exiliarse en Abu Dabi por problemas con el fisco español.

La infanta Elena, de 57 años, vive en Madrid, mientras que la infanta Cristina, de 55, tiene su residencia en Ginebra (Suiza), por lo que por el momento no podrían haber sido vacunadas en España. Sin embargo, quedaron a la vista sus privilegios luego de que trascendiera que pudieron recibir una dosis en los Emiratos Árabes Unidos.

Aseguran que la imagen de Felipe VI se vio afectada por los escándalos de su familia.

La furia del pueblo español y otros países de la Unión Europea (tal como quedó plasmado en los titulares de los diarios) reside en que las infantas españolas fueron inoculadas meses antes de lo que les correspondía. De hecho también se supo que miembros del Gobierno español han criticado a la familia real por el accionar de las hermanas de Felipe VI.