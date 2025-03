Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que someterse a una operación de urgencia debido a un quiste sebáceo que le provocó un intenso dolor. La panelista de LAM compartió su experiencia desde el camarín del programa y mostró las impactantes imágenes del procedimiento.

El dolor que afectó a Cinthia Fernández : los detalles

Todo comenzó cuando la mediática notó un bulto en su espalda que inicialmente pensó que era un simple granito. Sin embargo, con el paso de los días, la molestia aumentó considerablemente hasta volverse insoportable. “Hace dos días me empezó a doler. Me costaba muchísimo dormir”, relató Fernández a través de sus redes sociales, donde detalló cómo evolucionó su estado de salud.

El quiste comenzó a inflamarse rápidamente, lo que encendió las alarmas y la llevó a consultar con un especialista. Fue entonces cuando un cirujano la diagnosticó y determinó que la mejor opción era una extracción inmediata.

La cirugía se realizó con éxito,, y Cinthia no dudó en compartir cada detalle con sus seguidores. “Un cirujano supo entender mi urgencia y me dijo: ‘Es un quiste sebáceo, te lo voy a sacar’. Me hizo una batería de estudios y el resultado es que hoy no tengo más el quiste”, explicó.

Uno de los aspectos que más impactó a la panelista fue el estado en el que se encontraba el quiste en el momento de la extracción. “El olor a podrido que tenía es impresionante y asqueroso”, reveló con crudeza, dejando en claro la gravedad de su situación.

La recuperación de Cinthia Fernández de su cirugía

A pesar de la angustia y el dolor que vivió en los últimos días, Fernández se mostró aliviada tras la intervención. “Por suerte todo salió excelente”, afirmó. Ahora, se encuentra en pleno proceso de recuperación y aprovechó la ocasión para recomendar a sus seguidores que presten atención a cualquier cambio en su cuerpo y no subestimen síntomas como el dolor pertinente o la inflamación repentina.

Con su característico sentido del humor, Cinthia Fernández aseguró que pronto volverá a sus actividades diarias y agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron ciertos de mensajes de cariño y aliento tras la operación.

