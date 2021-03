Mercedes Ninci reveló a qué mujer intenta conquistar Martín Redrado

Mientras continúan los escándalos entre Luciana Salazar y Martín Redrado luego de que blanquearan su relación y posteriormente aparecieran fotos de él en Miami con otra mujer, en "El Show de los Escandalones", Mercedes Ninci contó que el economista mantiene chats y conversaciones con una nueva mujer, bellisima de la Argentina.

“Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Ella llama a una amiga mía todos los días”, dijo la periodista, y en ese momento el conductor tildó a Martín de "pistolero".

“Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”, dijo Ninci. “A mí no me gusta venir a los programas de televisión a calentar sillas. A mí me gusta dar primicias. Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, arrojó la bomba Ninci.

“Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteri... porque me gusta hacer actualidad”, aseguró y aclaró que los mensajes son “de una correspondencia muy elevada”.

¿Habrá Romance?

Martín Redrado llevará a la justicia a Luciana Salazar

Luego de los polémicos mensajes que sacó a la luz Luciana Salazar, hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado confirmó que el economista llevará a la justicia a la modelo.

"Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado en segundo término todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático", reveló el abogado.

Ángel entonces preguntó qué iban a presentar y Burlando explicó: "En realidad cuando yo por ejemplo te digo lacra y lo expreso o digo que ejerces violencia de género necesitas pruebas. No sé si podrá acreditar si es o no Martín esa persona. Lo que pueda probar Luciana es menor, a Martín no le preocupa lo que pueda probar en la justicia", explicó y agregó que están incluídos en la denuncia los audios, mensajes y mails que la modelo habría filtrado a la prensa. "Martín no tiene una relación con Luciana Salazar y ella dice que ha tenido un vínculo".