Silvina Luna, aislada: "Ahora que no tenemos el contacto humano, quizás lo valoremos"

El Coronavirus puede afectar a cualquier ser humano, pero entre los grupos que corren más riesgo se encuentran los inmunosuprimidos. Este es el caso de Silvina Luna (39), quien por una mala praxis sufre de insuficiencia renal crónica y es inmunosuprimida por corticoides. Al no tener sus defensas altas, la convierte en un blanco más fácil para el virus. Desde el viernes pasado, dos días antes de que el presidente Alberto Fernández suspendiera las clases y dé licencia a las personas en riesgo, ella decidió autoaislarse y sólo deja entrar a su empleada para ayudarla con la limpieza de la casa.

"No estoy asustada pero si soy consciente de lo que puede pasar y por eso decidí no salir de casa y preservar mi salud. El lunes empezaba en Pampita On Line y salí por video cámara. Me ocupo y soy positiva y consciente del cuidado de mi misma y de los demás. Pongo lo mejor de mi y pienso que esto será transitorio. Todos nos tenemos que ocupar de esta pandemia. Estoy en casa con mis libros, yoga, y meditaciones en paz y aprovecho la cuarentena para seguir trabajando con mis redes sociales (@Silvinalunaoficial y @moonbysilvinaluna) donde difundo mi transformación, mi cambio de vida y de hábitos y además mi marca de ropa, la cual se puede comprar vìa on line", relató Silvina Luna a Caras Digital.

Y continuó con un pensamiento más profundo: "Todos los días me pongo a pensar qué nos viene a enseñar todo esto a nivel mundial. Pienso que nos invita a parar ¿no? a revaluar, a pensar y meternos para adentro. A algunos hasta les enseñará a trabajar la paciencia y la ansiedad. Vivimos en una sociedad que corre todo el día que está sumergida en el consumismo excesivo y ahora está obligada a parar".

"Creo que esto nos invita a cambiar los hábitos, a ser responsables y conscientes de nosotros mismos y de los demás. También en una era tecnológica donde estamos sumergidos en el teléfono, con poco contacto humano de repente se nos impide el contacto humano. Quizás tengamos que valorarlo ahora que no lo tenemos", concluye.

Finalmente, Silvina se refirió a las críticas que sufrió en las redes por mostrar a su empleada usando un barbijo: "No tiene importancia lo que digan en las redes, ella decidió estar así porque viaja con otros pasajeros, está en contacto con otras personas y no quiere exponerse a nada".