100 argentinos dicen: Darío Barassi vivió un incómodo momento al aire

A estas alturas no quedan dudas sobre el éxito de 100 argentinos dicen, ciclo del El Trece que a diario es viral gracias a los divertidos momentos que Darío Barassi vive al aire. Sin embargo, esta vez el conductor protagonizó una situación incómoda con uno de los participantes.

Lo que pasó es que Barassi le hizo un comentario al concursante sobre uno de sus lunares. No obstante, el hombre le aclaró que había tenido que removerse dicha marca por un tema de salud. Fue entonces que el conductor no tuvo más remedio que acudir a su característico sentido del humor.

Dado el incómodo momento que se vivió al aire, el animador le reprochó a su producción que no lo ayudaran a salir de esta conversación: “Remando un momento de m.... Y vos, Mariano, cuando me tenés que corregir: ‘pa, pa, pa...’. Cuando me ves hundido me dejás solo”, le dijo al productor mirando a cámara y tocándose la "cucaracha"

Darío Barassi y la reacción de una participante de 100 argentinos dicen: “... un pene muy grande”

Pero esto no fue todo, en otro momento del ciclo el conductor protagonizó otro momento para el olvido. Mientras el juego hacía referencia al David de Miguel Ángel, Barassi dijo: “Me vendieron uno tan trucho que me vino con…”, sin llegar a terminar la frase.

“... un pene muy grande”, disparó la participante ante el asombro del conductor, quien abandonó el estudio y se escondió detrás de uno de los paneles de la escenografía.



“Después pretendo que superemos a Iván”, salió aireoso y entre risas Darío Barassi haciendo referencia a Pasapalabra, el programa que conduce Iván de Pineda, con quien compite por el rating.