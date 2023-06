Adrián Suar había revelado públicamente a principios de este año que esperan tener muy pronto a la legendaria presentadora Mirtha Legrand, que podía darse para finales de marzo o abril.

"Espero que se quede en El Trece. Estuvimos reunidos, Mirtha extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa..." , comentó a mediados de febrero el productor en Socios del espectáculo. Y agregó: "Yo creo que Mirtha va a estar los sábados. Espero que su regreso sea fines de marzo, principios de abril, o el 20 de abril, ahí está".

Mirtha Legrand.

Adrián Suar también le contó al notero de Socios del Espectáculo que con Juana Viale no se había definido nada aún, pues es Nacho Viale, su hermano, debía hablar primero con ella para ver si ella estaba dispuesta a continuar con el programa de los domingos.

Juana Viale.

La revelación de Adrián Suar en LAM

Finalmente, tras muchos rumores en estos meses desde que se supo que Juana Viale y Mirtha Legrand no volvían a ElTrece, Adrián Suar reveló las internas entre la abuela y la nieta.

Si bien lo primero que dijo el productor fue que no se llegó a un acuerdo económico, luego aclaró algunas cuestiones desconocidas.

Adrián Suar contó que Juana Viale no quería seguir los domingos al mediodía. "Yo creo que quería los sábados", indicó el ex de Araceli González.

Por su parte, Ángel De Brito agregó que seguramente Mirtha Legrand no quería ceder ese horario y el actor no se lo negó. "Mirtha no quiso", aseguraron.

Adrián Suar en LAM.

Por último, Adrián Suar afirmó: "Me da mucha pena que no estén en ElTrece".