Ángel de Brito reveló los cambios importantes que se verán en televisión en los próximos meses y contó cómo será el retorno de Marley, luego de un año complicado por la denuncia en su contra.

El conductor de LAM contó que Marley volverá a la televisión local en 2024 con el reality Survivor, que estuvo filmando en Colombia. "Debuta con Survivor en 2024. El reality se grabó en Capurganá, Colombia, un pueblo de 3000 mil habitantes. El ciclo consta de 60 programas que van de lunes a viernes", tiró.

Ángel de Brito terminó con el misterio y contó cuándo reaparecerá Marley a la televisión

Entre los cambios que también adelantó Ángel de Brito, contó cuándo es la fecha del debut del Bailando 2023. "14 de agosto reunión de elenco. 22 programa especial, 23 arranca el Bailando", dijo y confirmó que Denise Dumas será la encargada de conducir el debate del Bailando junto a Sabrina Rojas, Marcela Tauro, Laura Ubfal y Augusto Tartúfoli.

Ángel de Brito también contó los cambios que se vienen en la tele.

Intratables, otro de los clásicos de América, debuta el 6 de agosto, según Ángel de Brito, con Nicolás Magaldi como conductor para los domingos.

Ángel de Brito, sobre los cambios que se vienen en América

Ángel de Brito reveló por qué no hablaba de Marley

Después del escándalo de Jey Mammon, Marley estuvo en la mira cuando un denunciante anónimo apareció en Crónica para contar la relación que tuvo con el conductor cuando era menor.

La acusación generó un fuerte revuelo y fue Marley quien decidió no hacer ningún tipo de comentario al respecto y también algunos periodistas que lo conocen.

Es por esto, que Ángel de Brito fue cuestionado por no dar información sobre él y su causa, aunque el conductor de LAM tuvo su excusa. “¿Por qué no hablan de Marley como hacen con Jey Mammon?”, le preguntaron en Instagram y Ángel de Brito respondió contundente. “Porque no tengo la denuncia, no habla el denunciante, ni el denunciado. ¡Contamos lo que sabemos hasta acá!”, disparó.