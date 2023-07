Rodrigo Lussich trabajó con varias figuras y famosos conductores a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue Ángel de Brito, con quien compartió un programa, pero ahora mantiene una pésima relación al punto de tirarse palos constantemente.

Ahora, el conductor de Socios del Espectáculo estuvo en Mañanísima y rompió el silencio sobre su constante enfrentamiento con el presentador de LAM. Cuando Pampito le consulto si su relación se podía arreglar, Rodrigo contestó sincero: "No hay relación, no sé si se tiene que arreglar, para mí no hay nada roto".

Imagen reciente de Ángel en LAM.

Al ver la reacción del equipo, Lussich decidió dar más detalles sobre el enfrentamiento: "Quiero decir, nunca fuimos tan amigos... con Adrián es más amigo, así que no voy a opinar de ese lugar, porque la relación es de ellos. En mi caso nunca... A ver, Ángel ha parado en mi casa de Mar del Plata, hemos laburado juntos, pero hoy estamos en otra sintonía".

Luego, el conductor intentó comprender la comparación entre su ciclo y el de Ángel: "También... hay una comparación que entiendo que se fuerza porque hacemos programa de espectáculos". Rápidamente, Pampito sumó: "porque son de la misma generación", y el invitado afirmó: "La misma generación y empezamos juntos, pero la verdad es que estamos en las antípodas de estilo".

¿Qué dijo sobre los comentarios de Ángel de Brito?

Estefi Berardi le preguntó si le molesta que el conductor de LAM les diga "bailarines", a lo que el invitado respondió: "No, me parece peyorativo, reduccionista, me parece un poco minimizar". Al escucharlo, Carmen Barbieri reflexionó: "Él maneja un humor raro, que hay que entenderlo. Hay que tener humor para entender a todos los que hacen humor. Es un humor diferente, como yo, hay que entenderme".

Por último, luego de que Pampito le dijera que Ángel de Brito "les tira los darditos que sabe que a ustedes los va a enloquecer", Rodrigo Lussich expresó: "Que va a hacer picar... Si, eso yo creo que si, hay una cosa de provocación permanente, que es parte del estilo de él".

