Apareció Emily Lucius en medio del escándalo por El hotel de los famosos: "Soy incapaz de..."

Emily Lucius fue uno de los personajes más polémicos de El hotel de los famosos y quien recibió un fuerte repudio en redes sociales por su trato a Locho Loccisano.

Pero después de su eliminación del certamen, la influencer emitió un comunicado en su cuenta de Instagram donde pidió perdón a su compañero por su supuesto "bullying" en el ciclo.

Aunque evitó recorrer programas de televisión, Emily Lucius envió un audio a Intrusos donde contó su verdad y el mal momento que atraviesa por su participación en El hotel de los famosos.

"Desde que salí y me enteré de todo lo que está pasando afuera siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia. Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo soy consciente que desde que entré hasta que salí, eso era parte de un juego", dice parte de la grabación que emitieron en el programa de América.

"Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada. Algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona. Se me está matando por algo que no está ni en un tape. No sé de qué se aferró el hater. En su momento, le pedí disculpas a Locho si yo lo había ofendido por algo. Luego del ataque de pánico también me acerqué", siguió Emily con su relato.

"Vos ves todo lo que dijeron en la H del lunes y ahí te das cuenta que no fui una mala convivencia para ellos, que no fui mala compañera. Es la primera vez que estoy en tele. Entré con unas ganas increíble de pasarla bárbaro", siguió.

La regla de El hotel de los famosos que Emily Lucius decidió romper

Una vez que trascendió la cancelación de Emily Lucius en redes sociales los medios esperaron su salida de El hotel de los famosos para escuchar su palabra.

Sin embargo, la influencer decidió mantener un perfil bajo y hasta dejar de publicar contenido en sus redes sociales. Al parecer, la morocha tiene un compromiso con la producción del ciclo que rompió por la fuerte exposición.

Según informó Maite Peñoñori en Intrusos, los participantes de El hotel de los famosos deben ir por lo menos a tres programas del canal, algo que el resto de los concursantes hizo sin excepción. Sin embargo, a Emily aún no se la vio y se especula que tampoco será parte de El hotel de los famosos: El Debate el próximo domingo por la noche.