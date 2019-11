Araceli González: "Suar miente cuando dice que no existe deuda"

El conflicto entre Adrián Suar y Araceli González sumó un nuevo episodio. En el medio del litigio legal por Polka, el productor rompió el silencio mediante un comunicado.

"Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones. Tengo una conducta responsable y no le debo nada a nadie", dice parte del comunicado que el actor hizo público a la prensa.

Luego de este descargo, González rompió el silencio en Intrusos y dio detalles de este litigio.

"Durante todos los años mi prioridad es mi hijo. Él estuvo en el medio en situaciones íntimas, donde tratábamos de abordarlo para que él se forme y crezca bien", dijo en el programa de Rial.

"Yo confié en todo lo que me decía, no estaba pendiente de los negocios, cuando surge la separación, surge esta fricción, la parte más fría, que es la económica", dijo y agregó: "Confié plenamente en todo lo que hacían. Nunca vi el valor de la productora. Él miente y dice que no existe deuda, pero sí existe. Estamos esperando que la justicia accione".

La actriz también se refirió al comunicado y aseguró: "Está bien asesorado por eso está así escrito. Me sorprendería que Adrián tenga un acto amoroso hacia mí. Los únicos que sabemos la verdad, somos él y yo".