Aseguran que Jorge Rial no quería renunciar a Intrusos: los verdaderos motivos de su salida

La renuncia de Jorge Rial a Intrusos generó una gran repercusión. Después de 20 años al mando del famoso ciclo, el periodista decidió hacer un inesperado giro en su carrera y empezar un ciclo nocturno por América, TV Nostra.

Pero según algunas versiones, el conductor no estaba convencido de abandonar el envío. “Son 20 años y creo que a todo el mundo le viene bien un cambio. Sé que él no se quería ir, que quería tratar de mantener los dos programas o ver cómo se podía hacer”, contó Laura Ubfal en Los ángeles de la mañana.

"¿Fue decisión del canal?”, retrucó Ángel de Brito en su programa. "No de Liliana Parodi (gerenta de programación de América), pero Vila le dijo esto en una charla. Yo creo que hace tres o cuatro años que ya Jorge tenía la decisión tomada, esto no es algo nuevo. Rial no tenía muchas ganas de irse. Nunca está seguro, viste que nunca sabés con qué te puede ir bien y con qué no. Tenés que ir a competir en las Grandes Ligas que es la noche”, disparó la periodista.

Cómo seguirá Intrusos después de la renuncia de Jorge Rial

Tras la salida de Jorge Rial, el futuro del clásico ciclo quedó a la deriva y, de acuerdo a las palabras del productor Julián León, deberán darle una vuelta de tuerca al formato.

"Es imposible buscarle un reemplazo a Jorge Rial, Jorge es Intrusos. Hay que pensar otro formato para el programa que no sea el mismo de ahora”, dijo en diálogo con Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino.

Luego, reveló cómo encaran esta nueva era. "Estamos trabajando en cuestiones internas para que el programa siga, ajustando tiempos... No todos los días tenemos una nota como la de Monona, que generó buenos niveles de audiencia, la gente identifica Intrusos con Jorge y para seguir hay que buscar otro estilo de formato; es un desafío enorme, hay que pensar cómo contarle a la gente la noticia y hoy es difícil tener una primicia, una exclusiva", disparó.