El Bailando 2023 comenzó la semana pasada y aún las celebridades están haciendo sus primeras apariciones en la pista. Esta noche le tocó el turno a Romina Uhrig, una de las más esperadas por parte de los fans del programa y de la ex Gran Hermano.

Romina Uhrig.

Así fue el debut de Romina Uhrig

Romina Uhrig lució un vestido corto color champagne con falda en pico y flecos.

La política confirmó en la previa que está reconciliada con su pareja, Walter Festa, quien no había podido ir a verla en vivo.

Romina Uhrig y Walter Festa.

Romina Uhrig también aclaró que su fuerte no es el baile, aunque lo intenta. Durante la performance, la ex Gran Hermano demostró que sus ensayos la ayudaron, aunque no la salvaron del todo.

Ángel de Brito le subió un punto porque esperaba aún menos y le puso un 3. El resto de los juraros coincidieron en que le falta mejorar.

Sin dudas, el Bailando 2023 se viene con todo y Romina Uhrig es una de las grandes promesas del certamen.