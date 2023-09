Tomás Holder, el exconcursante de Gran Hermano, realizó su muy esperado debut en el Bailando 2023. El programa de baile más famoso de Argentina comenzó el pasado lunes con la conducción de Marcelo Tinelli, transmitido a través del canal América.

El show cuenta con un gran jurado compuesto por figuras como Ángel De Brito, Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Entre las presentaciones más notables se encontraron las de la influencer Juli Castro, así como también la de la expareja, Coti Romero y Alexis el Cone Quiroga. Sin embargo, entre las actuaciones que menos destacaron figuraron Tomás Holder, y la empresaria uruguaya Fernanda Sosa.

Holder experimentó una difícil entrada en el programa, convirtiéndose en el participante con la puntuación más baja hasta el momento. El jurado brindó duras críticas hacia la pareja, el conductor de LAM, Ángel De Brito, calificó la presentación con un 2, Moria Casán les dio un 3, y Marcelo Polino puso su primer 0 en lo que va del Bailando.

Tomás Holder y Agostina Cauteruccio en el Bailando

Tomás Holder respondió ante las críticas en su debut del Bailando 2023

Muchos fanáticos salieron en apoyo de Tomás Holder, donde comenzaron los rumores sobre posibles favoritismos y acomodos en el jurado. El exparticipante de Gran Hermano no se quedó callado y rompió el silencio durante su participación en El Debate del Bailando. "Yo me pongo cualquier cosa. El tema es que en vestuario no hay mi talle”, expresó duramente Holder.

El joven influencer arremetió contra la producción del programa conducido por Marcelo Tinelli, destacando un aspecto importante: su vestimenta. Diversas personas criticaron la elección del vestuario de Holder, quien se defendió señalando que él no eligió la ropa. “Esa camisa que se ve ahí, la compré dos horas antes del programa porque no tenían mi talle.”, comentó el exconcursante de Gran Hermano.

La discusión acerca del vestuario continuó, con algunos preguntando por qué no le proporcionaron algo a medida. "¿Qué querés que diga? No hay plata, bro", respondió Tomás. Sin embargo, a pesar de su decepcionante debut, Tomás Holder prometió elevar su juego en su próxima presentación, listo para darlo todo.

P.C