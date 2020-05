Cambio de roles en "PH": Nico Riera pasó a la conducción y Andy habló de su pareja

Sólo una vez el año pasado Andy Kusnetzoff había hecho lo que realizó hoy, un cambio de roles. El asunto fue sencillo el conductor le cedió su espacio a Nicolás Riera para que haga una pregunta para el "Punto de Encuentro" y fue el propio Andy quien terminó respondiendo la pregunta de "Tacho" que quiso saber "cómo se reinventa la pareja en tiempos de Coronavirus y cuarentena obligatoria".

"¿Ah me toca responder a mí?, dijo Andy y no se achicó... "Y sí uno en la convivencia se tiene que reinventar la pareja, no es lo mismo estar todo el día afuera y reencontrarse a la noche o en diferentes momentos de la tarde a estar todo el día juntos. Tenés que buscarle la vuelta. La clave es que hay que sorprender todo el tiempo a la persona con la que estás", comenzó diciendo.

"Nico" preguntó ¿y vos que hacés? y ante la carcajada de Kusnetzoff siguió: "Hay que proponer, charlar mucho, pero mi clave es apelar al humor. El humor es clave durante el encierro. Es muy importante estar de buen humor, contagiarlo y tenerlo siempre presente. Por suerte en casa estamos todos muy bien", y no quiso brindar más detalles.