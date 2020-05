Andrea Estevez contó cómo se enteró que el padre de su hija la engañaba

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Gustavo Sylvestre, Nicolás Riera, Sol Pérez y Andrea Estevez. Posteriormente se sumó de manera virtual, Abel Pintos.

El primer momento de la noche se vivió cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro a aquellos que: “Los que después de mucho sufrimiento encontraron la paz” y Andrea Estevez contó que después de mucho tiempo (hace muy poco perdió a su padre) encontró la paz a pesar de su traumática separación la cual relató con lujo de detalles…

“Mi separación fue traumática… Pensar que todo empezó cuando buscamos ser padres… Perdemos un embarazo, luego quedé embarazada otra vez y con el embarazo mi ex me dice: ‘vamos a viajar a Estados Unidos’ yo estaba haciendo reposo y luego de un tiempo me dieron el alta y entonces viajamos. De la nada a él le llegó una oportunidad de tener un negocio y decidí dedicarme a mi familia. A los 10 días nacida mi hija descubro infidelidad, encontré llamados, mails, cosas extrañas. Diez días tenía mi hija sabés cómo estaba yo de sensible”, comenzó y siguió…

“La cosa es que esperé los 3 primeros meses porque no podía sacar a Hannah del país. Los salvavidas de él eran mentiras sobre mentiras, estaba sensible, fue un horror. Igual estábamos en crisis no nos habíamos separado… El no ve a su hija hace un año y ocho meses. A la semana que me fui ya estaba con otra y se casó. Yo conocía a la persona con quien se casó y tenía novio hace 4 años”, una locura todo. Posteriormente leyó una carta que le escribió a su hija y se quebró: “Me diste fuerzas para seguir para cuidarte, amarte, y protegerte…”, relató