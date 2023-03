Camila enfrentó a Romina en el Debate de Gran Hermano: "Te la agarraste conmigo"

Romina protagonizó el Debate de esta noche de Gran Hermano. Sin dudas fue uno de los más esperados por los fanáticos del reality.

Luego de haber respondido las preguntas de los especialistas y de Santiago Del Moro, los excompañeros de la última eliminada de la casa tomaron el micrófono de a uno y le dijeron lo que pensaban sobre ella.

Romina en el Debate.

El cruce entre Camila y Romina en el Debate

La primera en tomar el micrófono fue Camila Lattanzio. Sin vueltas, la exhermanita le dijo a Romina que le había hecho bullying en la casa y que la había tratado muy mal. "Me sorprende que siendo exdiputada hayas tenido ciertos comentarios conmigo", señaló la cantante. Y siguió: "Desde que llegué no sé por qué te la agarraste conmigo y ahí empezó la pelea con Alfa que yo quedé en el medio". Romina, sonriendo, le respondió: "Fui una de las personas que te recibió bien. Charlaba con vos y me parece que estés mintiendo así... no me voy a enganchar en lo tuyo".

Los exhermanitos en el Debate de Romina.

La discusión continuó y Romina le indicó a Camila: "Tenés mucho odio adentro. Sacalo porque te va a hacer mal". "Sacalo vos", le contestó la cantante. Y la exdiputada continuó: "Alfa fue uno de los primeros que me dijo: 'Mirá cómo te imita'". Y enseguida me di cuenta. Pero la verdad que yo no me lleno de odio".

"Se re picó esto", agregó Santiago Del Moro, quien le dio la palabra al resto de los exhermanitos para que le dijeran lo que quisieran a Romina.