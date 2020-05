Carmen Barbieri relató cuál fue el peor día de su vida

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Luis Novaresio, Luli Fernández, Carmen Barbieri y Flavio Mendoza.

El primer momento de la noche se vivió cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro a Encuentro a: “Aquellos que recuerdan un día negro en su vida” y por supuesto Carmen se refirió al momento en el que su hijo le comunicó que tenía cáncer: “El peor día de mi vida es cuando mi hijo me dijo ‘mamá tengo cáncer’, fue el golpe más grande de mi vida”, comenzó relatando.

“Esperaba nunca haber recibido ese noticia. Yo digo que él tiene un problemita de salud y Fede me dice, ‘decí lo que es mamá, cáncer’… Vino a casa después de hacerse la biopsia todos sonrientes un sábado a la mañana y me dijo `tengo cáncer, vamos a Disney’. Yo me pusé a llorar pero me dije a mi misma que íbamos a pelearla y que la vamos a ganar. Fue el día más negro de mi vida. Si pudiera volver el tiempo atrás haría cualquier cosa por no vivir ese momento”, siguió…

“Todo el sufrimiento que te pueda contar no tiene comparación con lo que sentí ese día. Fede está súper positivo. El pone el cuerpo, yo no me quiero hacer la víctima, hace todo para salir adelante con mucho positivismo. Tiene un cáncer hereditario. Se lo detectaron gracias a Sofía (Aldrey) quien cuando se enteró que se descomponía muy seguido lo mandó al médico. Le sacaron 10 pólipos y se encontraron con un tumor de 5 centímetros. Su abuelo Gregorio murió de eso. Parezco un médico hablando porque estuve 26 años al lado de una persona enferma (por Santiago Bal). Fede tiene días buenos y días malos pero su mujer es una roca que lo mantiene en pie cuando cae”, finalizó.