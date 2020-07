Christophe Krywonis relató la dura infancia que vivió cuando su padre lo abandonó

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar, ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina.

El primer gran momento de la noche fue cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro” a “quienes sufrieron de chicos" y Christophe relató cómo su padre lo abandonó: "Mi papá fue un padre ausente y mi mamá una mujer desesperada que no podía resolver. Hasta los 18 años mi padre era Dios a pesar de las mentiras que me decía, pero algo pasó a esa edad y cambió todo. Un día estaba en París, sin casa, sin techo lo llamé para pedirle que me de un techo para dormir y me dio toda una explicación incoherente y me negó el alojamiento, él estaba con su pareja", comenzó diciendo y agregó...

"Ese día para mí, mi padre murió. Luego, años después, lo encontré en el sur de Francia y entendí que era un pobre tipo, después de ese encuentro no lo vi nunca más". Entonces Andy le preguntó si algún día llegó a perdonarlo y el Chef fue categórico: ¿Si lo perdoné? No lo sé porque, para perdonar, tiene que haber una disculpa primero".