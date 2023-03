Coti aseguró que la censuraron en Gran Hermano: "Me pidieron que me tranquilice"

Coti Romero, una de las participantes más picantes de Gran Hermano, cometió una infidencia que dejó mal parado a la producción del ciclo.

Después de su cruce con Julieta Poggio en El Debate, el último de este ciclo, los seguidores de la correntina le consultaron por qué no le mencionó a la finalista su incidente escatológico en la casa, cuando comenzaron a llamarla "Popoggio".

"¿Por qué no le dijiste lo del popó primero en el debate?", fue la pregunta que le hicieron en medio de un vivo con Agustín Guardis. "No me dejaron. Igual cuando fue el debate de Romi me pidieron que me tranquilice", aseguró Coti dando a entender que la producción de Gran Hermano "moderó" sus comentarios.

El video fue descubierto y compartido por las redes de C5N.

Cómo fue el cruce entre Coti Romero y Julieta Poggio en El debate de Gran Hermano

Aunque se fundieron en un fuerte abrazo en la final, las rispideces entre Coti Romero y Julieta Poggio no quedaron atrás.

La ex hermanitas tuvieron un fuerte cruce en el último debate de Gran Hermano en el que se sacaron chispas. "Te hiciste la jugadora del año y no te salió", le dijo la ahora colorada a la finalista.

Anteriormente, Julieta Poggio había mencionado: "Fui muy buena con Coti. Éramos muy amigas. Me dolió porque no comparto ese juego".

Por supuesto se refería a la famosa estrategia de la novia de El Conejo que tanto revuelo generó y llegaron a decirle que estaba en contra de las mujeres. Luego, la rubia, aclaró también: "Lo que me molestó fue la forma en que me habló Coti".

Coti Romero, por su parte, quiso contar los motivos de su estrategia y calló a Julieta, a Laura Ubfal e incluso a Robertito Funes, que estaba reemplazando a Santiago Del Moro en la conducción. "Dejame hablar", se la pasó diciendo. Aún así, la tensión continuó en el estudio.