Daniela de Gran Hermano le volvió a romper el corazón a Thiago

En una charla que tuvieron los hermanitos Agustín, Marcos, Thiago y Daniela, dejó en claro que ella solo lo ve como un amigo, y que jamas podría estar con el.

Desde que comenzó Gran Hermano, se los ve a Thiago y a Daniela muy juntos, despertando la posibilidad de un nuevo romance en la casa, entre mimos, abrazos y la cama que compartieron juntos para dormir. Pero la participante dejó en claro que en un charla que ellos solo podrían ser amigos.

En la charla que tuvieron Daniela, Marcos, Agustín, la participante dijo: "Yo acá adentro no quiero nada. Porque yo con Thiago lo hablo y soy súper clara... Yo entiendo que esto es un juego, que todos somos competidores pero lo que me pasa con él es que encuentro un cable a tierra. Yo lo veo a Thiago y encuentro casa, paz, tranquilidad, una persona que me acerco fuera de todo el resto", charla en la que estaba también presente Thiago.

¿Que dijo Daniela de Thiago?

En la charla que tuvieron, Daniela manifestó: "Estoy con un amigo y él no va a usar mi información en mi contra o dándome con un caño. Yo a Thiago lo quiero así, como acá, para toda mi vida. Y yo no la voy a cag... teniendo una relación para que después estemos llorando, tirados". Además agregó: "Lo que yo quiero con Thiago es eso"

Por otra parte, Agustín le hizo un comentario particular: "Vos tenes también que dejar fluir". A lo que Daniela le retrucó: "Tampoco tengo una coraza súper puesta, ¿entendés? No sé. Aparte, hablando de idealizar al hombre, no lo estoy haciendo porque no estaría con él. Mis ideales se fueron al carajo una vez que entré a esta casa".