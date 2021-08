En más de una oportunidad, Darío Barassi sorprende a su público de 100 Argentinos Dicen comentando grandes anécdotas o hasta incluso con idas y vueltas con los participantes. Luego de viralizarse el video donde el participante Facundo Papazian, se burló de Barassi por su peso, el conductor hizo su descargo en redes sociales.

A través de Instagram, Barassi defendió al participante y dejó en claro que todo lo sucedido fue con humor. “Buenas, buenas. Acá Barassi para aclarar un par de cosas, porque veo que se hizo ultra mega viral un video con Facu. Entiendo que todo el mundo con fervor salió a matarme a mí o matarlo a Facu. Aflojen, chicos, aflojen. Es un programa de entretenimiento que lo único que busca es pasarla bien”, comenzó diciendo Darío, lejos de sentirse ofendido por lo sucedido en la emisión del programa.

Darío Barassi aclaró lo sucedido con un participante de 100 Argentinos Dicen

“Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él, para nada. Terminó el programa y nos dimos un abrazo con barbijo. Un rey, fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio, yo le devolví con lo otro, todo en buenos términos. El programa sólo tiene un objetivo que es el mismo que tiene este conductor: entretenerlos, hacerlos pasar un buen rato. Todo lo que piensen, que imaginen, no existe, no es verdad. Ahí predomina la buena onda”, agregó Barassi.

En la emisión de 100 Argentinos Dicen, Darío Barassi le pidió a Facundo que diga tres actividades que hacía al día y en ese momento el participante le contestó: “Voy al gimnasio, ¿lo conoces?”. Con un gesto en su cara, el conductor le comentó: “No, no lo conozco”. El conductor hizo referencia a que mientras el participante asistía al gimnasio, él se formaba académicamente, es por eso que logró obtener dos títulos universitarios. Una vez que Facundo lo felicitó por sus logros académicos, Barassi cerró diciendo: "Yo te felicito a vos por tus bíceps. Espero que algún día te den la caja de ahorro que yo tengo”.

El gesto de Darío Barassi con Lali Espósito en los inicios de su carrera

Darío Barassi es una de las figuras de la televisión. Destacado por su calidad profesional, fue su costado humano el que se convirtió en noticia después de que Majo Riera, mamá de Lali Espósito, sacara a la luz un gesto que tuvo con la cantante y actriz en sus comienzos.

"Cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!", destacó en Twitter

El mensaje de Majo Riera cosechó millones de likes y comentarios buena onda hacia el conductor del momento.

