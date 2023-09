Después de confirmarse la ausencia temporal de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, había una gran expectativa sobre quién la reemplazaría. Tras considerar varios nombres, se anunció que Diego Leuco sería el conductor que acompañaría a Jesica Cirio, y al confirmarse esto, compartió sus impresiones en Intrusos.

Diego Leuco, el nuevo conductor de La Peña de Morfi

"Me ofrecieron esta posibilidad de reemplazo por estas semanas, y dije que sí porque me encanta, me encanta el proyecto, el programa, la idea, todo. Esto era algo que hace mucho me ilusionaba... cuando estaba en mi casa decía 'qué lindo programa La Peña para hacer algún día, me gustaría'", dijo el periodista.

¿Cómo le fue al programa?

Con incertidumbre sobre cómo le iría a La Peña de Morfi de Telefé bajo su nuevo conductor, quien meses atrás estaba al mando del noticiero nocturno de El Trece, el ciclo terminó con un promedio de 10 puntos de rating y se convirtió en el programa más visto del mediodía.

Este martes 5 de septiembre, después de su debut, Diego Leuco habló con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las Moscas y compartió sus impresiones sobre su primer programa. También habló sobre su sueño relacionado con el ciclo y su relación con el ex conductor de La Peña, Gerardo Rozín.

"Estoy muy contento. La verdad que fue todo súper hermoso. Hace varios años que tenía una afinidad con ese programa y se dio esta oportunidad de hacer un par de programas como reemplazo. Después pasó la magia de que se alinearon un montón de cosas y nos divertimos", se sinceró inicialmente.

En relación a su afinidad con el programa, explicó: "Es algo que a mí me encanta esa mezcla de entretenimiento, periodismo, magazine, cocina, músicos que amo entrevistar... Esto es una mezcla que yo disfruto mucho y además tenía una muy linda relación y cercana con Gerardo (Rozín), siempre fantaseamos así".

"En mi fantasía estaba esto de conducir La Peña. Cuando me llamaron para ofrecerme el reemplazo de Georgina dije que sí al toque, ni lo pensé. Estaba con ganas de hacer tele una vez por semana y justo se dio todo", aseguró sobre cómo se materializó su deseo y la oportunidad.

Luego, se refirió al equipo de producción del ciclo: "Es impresionante. Hace más de 13 años que laburo en la televisión abierta y con todo respeto para todos los lugares en los que estuve, nunca me había pasado de ir a una reunión de pasada de rutina y que hayan 18 personas. Tienen un equipo de laburo que nunca vi".

"Cuando dije que sí y se filtró, al toque que el equipo lo supo, me mandó mensajito. Los que tenían mi número lo hicieron por ahí, otros por Instagram, me recibieron de manera hermosa como si fuera parte de esa familia. Que me hayan recibido tan bien, hizo que sea mi laburo más fácil", reveló el periodista sobre la amabilidad de sus compañeros.

Para concluir, Diego Leuco compartió cómo surgió su conexión con Jesica Cirio y concluyó: "A Jesica me la crucé en un evento musical el martes, el miércoles también que tomamos un café y de ahí el domingo directo. Todo fue muy natural. Resultó fácil porque todo el mundo me lo hizo muy fácil".

Por el momento, su contrato es por cuatro programas, ya que Georgina se está recuperando de una operación en la rodilla. Sin embargo, Leuco no descarta la posibilidad de continuar en La Peña de Morfi si Barbarossa lo permite y llega a un acuerdo con Telefé.

SDM