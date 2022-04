El hotel de los famosos: Alex Caniggia y Melody Luz, mimosos en la suite

Alex Caniggia y Melody Luz protagonizaron una noche de amor en El hotel de los famosos. Los participantes fueron premiados con una noche en la suite del lugar y la estadía fue subida de tono.

Según lo que adelantaron, el intercambio entre los participantes tuvo todos los condimentos. “Mirá, ‘macho ibérico’ que estás enfrente de una hembra ibérica. Vamos a ver si te la bancás”, le dijo la bailarina y ex participante del Cantando.

“Yo soy un caballero”, dijo Alex Caniggia y luego agregó: “Cuchara, cucharita, mimito, chirlo. Apretada, mano viene, mano va. Besos. Pasión y fuego”.

Qué pasará con Silvina Luna después de su salida de El hotel de los famosos

Silvina Luna fue una de las últimas en abandonar El hotel de los famosos y confirmó que se fue del programa por un problema de salud.

La ex Gran Hermano les explicó a sus compañeros del hotel que debía irse a internar para nivelar los resultados y que ya estaba acostumbrada a esto. "Andá para volver", le dijo Nico Maiques tomándole la mano.

"Empecé a sentir un desgaste muy grande además de las lastimaduras y las cortaduras... y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me fuera a internar. Si no voy va a ser un riesgo muy grande", contó después.

Tras esta abrupta salida, Pampito Perelló Aciar contó qué va a pasar con ella tras este diagnóstico. “Me dicen desde la producción que está en el reality, que es controlada por las enfermeras que tiene el programa y cuando se requiere llama a su propio médico para que la visite ya que tiene que hacerse controles mensuales”, contó el periodista.