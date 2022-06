El hotel de los famosos: aseguran que Locho Loccisano rompió una regla del reality y generó el enojo de la producción

Locho Loccisano es uno de los personajes más importantes de El hotel de los famosos y quien está en foco de todas las polémicas.

Aunque su salida del programa aún no fue emitida, tanto él como el resto de los integrantes del ciclo ya se encuentran fueran del programa pero aislados de cualquier contacto con el público.

A pesar de la regla del aislamiento estricto, Locho Loccisano se dio el lujo de festejar su cumpleaños y hasta dio una breve entrevista para LAM, quien se encargó de cubrir el evento.

“Estoy re feliz, cumpliendo mi sueño, gracias a la gente que apoya en las redes sociales y hoy vienen muchísimos amigos, Un saludo a la gente de redes”, dijo el joven en LAM.

Locho Loccisano celebró su cumpleaños tras su paso por El hotel de los famosos.

Luego de esta nota, Ángel de Brito explicó que esta breve entrevista podría traerle problemas a Locho con la producción de El hotel de los famosos. "No lo quería decir, pero va a haber problemas, porque los que no fueron eliminados... va a haber multa. Los que no salieron no pueden aparecer. Lissa que canta Guapa a lo loco, no puede aparecer”.

Emily Lucius le pidió perdón a Locho Loccisano tras su salida de El hotel de los famosos

Emily Lucius fue otra de las participantes que generó revuelo entre los fanáticos de El hotel de los famosos y una de las figuras que logró la "cancelación" en sus redes por el supuesto bullying que hizo a Locho Loccisano.

Una vez eliminada del certamen, la influencer emitió un comunicado en el que pidió disculpas públicas por el trato hacia su compañero. "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas", fueron las palabras de Emily.

Emily Lucius le pidió perdón a Locho Loccisano tras su salida de El hotel de los famosos



Aunque no se pronunció al respecto, Locho compartió en sus redes sociales un sugerente mensaje. En primera instancia compartió la publicación de "El Hotel de los Famosos" de cuando la influencer se despidió entre lágrimas del reality.

Luego, publicó la canción "Al Lado del Camino" de Fito Páez. Locho Loccisano eligió la parte en la que el artista canta: "No olvides que el perdón es lo divino. Y errar, a veces, suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto".

La reacción de Locho Loccisano tras la salida de Emily de El hotel de los famosos.