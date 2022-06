El Hotel de los Famosos: Sabrina Carballo quiere abandonar el reality

Sabrina Carballo no pudo aguantar las lágrimas y se largó a llorar delante de sus compañeros de El Hotel de los Famosos.

La actriz entró a la habitación a pedir un cigarrillo a punto de largarse a llorar.

Allí Emily Lucius y Chanchi Estévez le preguntaron qué le pasaba. Lo primero que dijo Sabrina Carballo fue: “Me quiero ir a mi casa”. Instantáneamente, comenzó a llorar. “No quiero estar más así”, agregó.

Luego, en el exterior, con Emily Lucius, Martín Salwe y Chanchi Estévez, la actriz señaló: “Estas son las reglas del juego. Te gusta te quedás, no te gusta, te vas”. También mencionó frente a cámara que “no es lindo estar nominada, estar cerca de la H, sentir que quizás te tenés que ir”.

“Lo que pasa es que yo me encontré ahí, en medio de la cocina, con cara de ort… no riéndome de ninguna grosería, no haciendo ningún festejo de nada, dije: “Pará. Yo no soy esto. O sea, voy a perder si me quedo más y me voy al caraj…. Porque me conozco”, aseguró después Sabrina Carballo en la misma charla.

Lo que llamó la atención fue la reacción de Chanchi Estévez, que le respondió: “Si vos te vas, me voy atrás tuyo”. Por último, Sabrina Carballo afirmó: “Yo dije que si no la paso bien, me voy”.

Sabrina Carballo





El hotel de los famosos: revelan la polémica estrategia de Locho Loccisano

Locho Loccisano es uno de los participantes que despertó más pasiones en El hotel de los famosos y su fama se ganó el corazón de fervientes seguidores del ciclo.

Pero no todo es lo que parece con este personaje que es el foco de atención de los últimos días. Según revelaron en Mañanísima, el ex chico Combate mantiene una estrategia que lo alejaría de su popularidad.

El hotel de los famosos: revelan la polémica estrategia de Locho Loccisano





"Esto que voy a contar me lo dijo una persona de mi staff de cocina, no voy a decir quién. Locho dijo: ‘Hace dos meses que están jugando mi juego’”, contó Santiago del Azar el cocinero de El hotel de los famosos en Mañanísima.

Luego, ante la duda de los integrantes del programa el chef disparó: “Todo, todo lo que está pasando, esto de la víctima… Cayeron en su trampa”.