Romina Pereiro continúa con su ascendente carrera y, después de su polémica separación con Jorge Rial, aparecerá en la pantalla chica con un nuevo proyecto.

La nutricionista será parte del programa Ariel en su salsa, que conducirá Ariel Rodríguez en las mañanas de Telefe a partir del lunes 13 de junio. “Voy a contar algo bueno, porque entre todo esto de Rial, le llegó una propuesta laboral. Empieza el próximo lunes en la pantalla de Telefe, va a estar dos veces por semana, con Ariel Rodríguez Palacios hablando de nutrición”, reveló Pía Shaw en LAM.

El importante paso de Romina Pereiro después de su separación con Jorge Rial

Días atrás, Romina Pereiro manifestó su disgusto después de que en LAM confirmaran que vieron a Jorge Rial con Josefina Pouso en Madrid.

"Lo único que me autoriza a decir Romina es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, contó Pía Shaw sobre la reacción a este romance.

El mensaje de Romina Pereiro

En medio de esta polémica, Romina Pereiro compartió un significativo mensaje en sus redes sociales del que tuvo que dar explicaciones. "Más amor y tolerancia y menos odio”, escribió la nutricionista y agregó: “Me crucé con este poema de John Lennon, y me dieron ganas de compartirlo”, siguió después para sumar el texto del legendario músico.

“Nos hicieron creer que el ‘gran amor’ sólo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado”, dice parte del fragmento que debió salir aclarar después.

"Amigos periodistas, los respeto pero por favor este posteo no es un mensaje para nadie en particular ni puede leerse entre líneas. Cuando tengo algo que decir, lo digo en forma privada. Quiero expresarme acá libremente sin temer que me saquen de contexto. Los respeto, pero respétenme a mi. Este es un espacio profesional”, aclaró.