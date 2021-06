La Voz Argentina: el jurado le pidió perdón a un participante por no elegirlo

Un tenso momento se vivió en la última edición de "La Voz", cuando el participante Ignacio Salas se presentó al certamen e interpretó el tema "Los sonidos del silencio". Increíblemente ninguno de los integrantes del jurado presionó el botón ni se dio vuelta para aceptar al joven.

Una vez finalizada la canción, Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, La Sole y Lali Espósito se manifestaron arrepentidos y cada uno hizo su descargo.

El jurado de la Voz.

"Creo que me arrepentí", dijo entristecida Soledad Pastorutti, quien fue interrumpida por el cantante de "Me va a extrañar" que también se manifestó: "Yo también me arrepentí, demasiado".

De dónde eres preguntó Montaner padre y el joven contestó ser oriundo de Córdoba Capital. Inmediatamente Mau le preguntó si podía cantar otra cosa: ¿qué te gusta cantar, qué otra canción? y el joven contestó que le gustaba mucho Adele. "Suéltame algo de Adele sería increíble escucharte cantar algo de Adele", le pidió.

El joven demostró su talento interpretando un tema de la cantante de "Hello". Inmediatamente cada jurado se puso de pie, ovacionando y aplaudiendo al joven.

"Tu te mereces unas disculpas" dijo Mau, mientras La Sole también pidió perdón. Lali, por su parte, aseguró no poder parar de llorar y Ricardo Montaner, el más experimentado en el rubro, aseguró: "La canción que él eligió no es la canción para venir a la audición. en este formato a esta instancia el artista elige su canción" y dirigiéndose a Ignacio.

"Elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontramos ahora que cantaste lo de Adele", y agregó: "Te invito a que regreses y ojalá que pudieras volver y nos permitieras disfrutar de tu voz", continuó.

Al salir del escenario, Marley estaba con los padres del participante y aseguró "Este es uno de los casos en que los coaches se equivocan porque la voz tuya es impresionante".

La Voz Argentina: aseguran que una participante entró al certamen por ser amiga de Stefi Roitman

Jacinta Sandoval deslumbró al jurado con su versión de “Stand by me” de Los Beatles, en la gala del domingo de La Voz Argentina.

La joven obtuvo los votos de Ricardo Montaner y Lali Espósito, y finalmente decidió ir con el equipo del intérprete de “Me va a extrañar”.

Si bien la participante sorprendió con su talento, en las redes sociales se descubrió un dato revelador. Parece que Jacinta llegó al casting del ciclo de Telefé ya que es amiga de Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner, y nuera de Ricardo Montaner.

LP