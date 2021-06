Stefi Roitman dio a conocer la lista de celebridades VIP que asistirán a su casamiento

A pocos meses de pasar por el altar, Stefi Roitman visitó el piso de "PH, Podemos hablar" y allí reveló que estrellas están invitadas a su boda con Ricky Montaner. Con la atenta mirada de Andy, la modelo contó detalladamente como vienen los preparativos.

Con los detalles nupciales ya avanzados, Stefi Roitman confesó que estrellas de alto calibre serán parte de su casamiento: “Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo; Lali Espósito, Tini Stoessel”, son algunos de los que asistirán al casamiento con Ricky Montaner aunque dejó en claro que "esos son los que son amigos nada más".

Stefi Roitman y el cantante.

Desde el 2019 que la pareja ha dejado en claro que se aman mutuamente. Así que están listos para dar el próximo paso. Aunque ambos son influencer, hay cosas que se quieren reservar para la vida en familia.

“Estoy muy enamorado, pero todavía no hay fecha de casamiento. Estamos viendo que baje un poquito lo de la pandemia, porque ella quiere que toda la gente que ama esté ahí, y yo quiero hacerle realidad ese sueño”, decía hace un tiempo Ricky Montaner cuando le preguntaron por la fecha de la boda.

¿Stefi Roitman en la dulce espera? Ricky Montaner habló de los rumores de embarazo

Stefi Roitman y Ricky Montaner, hace algunas semanas enfrenten fuertes rumores de embarazo. Cansado, el cantante salió al cruce y habló de las teorías.

A poco de haberse comprometido y mientras planean su casamiento, al músico le preguntaron por el rumor que afirmaba que la actriz estaba embarazada.

"Eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita... Me llevaban a todos lados y me preguntaban: ‘¿Está embarazada?’, ‘¿Está embarazada?'. Y yo decía: ‘Dios mío, ¿de dónde sale esto?'. Y no”, sentenció el hijo de Ricardo Montaner.

Lejos de generar más confusiones, él fue tajante y dejó en claro: “No, no está embarazada todavía. No hemos llegado ahí”.

"Espero en este caso poder dar la noticia yo sin que se cuele por otro lado. No que estén hablando de un compromiso de que todavía no he hablado yo o de un embarazo... Pero en su momento sí se lo diremos. Seguramente, mi papá se va a encargar de dar la noticia antes que todos”, finalizó el mano a mano con Teleshow.