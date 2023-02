El mensaje de Alfa en redes tras su salida de Gran Hermano: "No hay nada más peligroso"

Alfa de Gran Hermano se convirtió en el participante más polémico en la casa y su salida una de las más controversiales.

El jugador generó polémicas por sus dichos y hasta se enfrentó a los más feroces cuestionamientos desde su despedida.

En este sentido, es que Alfa compartió un misterioso mensaje en sus redes una vez que su salida se hizo efectiva. "No hay nada más peligroso que ser feliz adelante de un envidioso", fue la placa que difundió el sexagenario en medio de su polémica eliminación de Gran Hermano.

El mensaje de Alfa en redes tras su salida de Gran Hermano:

Alfa enfrentó a los panelistas de El Debate tras su eliminación

Alfa se distanció de Romina, su compañera dentro de la casa, y se mostró enojado cuando debió abandonar el juego. Más adelante, habló en El Debate sobre su vínculo con la diputada.

“Quizá me equivoqué en algunas actitudes, como por ejemplo haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas, y hubo cosas que me dolieron, pero me dolieron por el juego, y no tengo nada personal. Esto es un juego, y Romina jugó mejor”, explicó una vez afuera de Gran Hermano.

Alfa enfrentó a los panelista de El Debate tras su eliminación





“Cambiar mi manera de ser no es fácil, soy cabrón, soy jodido, no tengo medias tintas. Te juro que no me sentí intocable, sino me hubiera puesto en una situación que me hubiera puesto en jefe”, aclaró.