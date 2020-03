El tajante comentario de Nicole Neumann al Pollo Álvarez

Ya son un clásico de todas las mañanas los filosos y ocurrentes idas y vueltas que tienen Nicole Neumann y El Pollo Álvarez al aire. Esta vez, la top no le dejó pasar un particular detalle del que el conductor no dudó en quejarse.

Desde ya hace un tiempo que a Nicole le piden que prepare un mate para todos sus compañeros. Hoy, que finalmente lograron que la blonda cebara mate, El Pollo no se privó de criticarlo un poco. “No se olviden nunca que Nicole me juzgó por el mate y trajo esto. Mire lo que es”, señaló mientras mostraba que tenía una gran cantidad de azúcar.

Sin filtro, Nicole le respondió. “¡Por lo menos tiene sabor! Lo tuyo es como ‘langüetear’ esta madera”, señaló. “¿Cómo? ¿Qué decís?”, se indignó El Pollo. Fue entonces que Nicole siguió: “¡Lengüetear, lengüetear! ¡Perdón! Es lo mismo chupar ese mate que chupar la madera. Después me juzgan a mí que por vegana como pasto, acá está el que chupa pasto”, cerró la panelista señalando, entre risas, a Álvarez y su mate, mientras la locutora decía: “Es mucho ya”.