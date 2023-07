More Rial está envuelta en un nuevo escándalo con el consorcio del edificio donde ahora vive. La hija de Jorge Rial está alquilando un lujoso departamento en Puerto Madero pero ya tiene conflictos.

Fernanda Iglesias contó en LAM que Jorge Rial quería que su hija se mude a Belgrano para que su hijo, Francesco Benicio, asista al colegio de River Plate pero finalmente accede. "La dueña no quería que firme More entonces Jorge Rial decide poner su firma. El día del contrato no va Jorge Rial pero va su escribano. La firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano debió comprobar que Rial había cambiado su firma. Más adelante, se dan cuenta de que en el contrato no pone su dirección y puso la del canal, la de América" reveló la panelista de LAM.

Luego, la periodista siguió dando más detalles sobre More Rial y el conflicto con los vecinos porque Jorge Rial no le paga el alquiler debido al último escándalo. "Alquilan y empiezan los problemas. More Rial no paga el alquiler pero quiere usar el zoom. Entonces le pidieron que pague 8 mil pesos y ella los bloqueó después de eso. Tienen terror porque se corrió el rumor de que More se lleve a vivir a su amigo preso, ese que fue a visitar", tiró.

Todas las deudas de More Rial

More Rial tiene en su haber una serie de conflictos mediáticos y también de consorcio. En el barrio privado en el que vivía en Córdoba la denunciaron sus vecinos y es en esa misma provincia donde también acumula multas de tráfico.

Entre ellas se incluyen faltas por circular sin patentes, exceso de velocidad, circular sin luces que superan la suma de los 400 mil pesos. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires acumula una suma superior a los 20 mil pesos.

También se habla del alquiler de un departamento de Belgrano, donde también había generado desastres en la propiedad. Además de una deuda con un hotel en Córdoba.

Para sumar más desastres financieros a la vida de More Rial, tiempo atrás en LAM contaron que la joven le debe a Mercado Pago alrededor de 70 mil pesos.