Esmeralda Mitre está furiosa con la producción del Cantando y amenaza con renunciar

No quedan dudas de que Esmeralda Mitre se ha convertido en una de las figuras más relevantes del Cantando 2020. Y no precisamente por recibir buenas notas, sino que por sus previas y ocurrencias que tiene al aire. En las redes sociales ya ha sido trending topic en reiteradas oportunidades, sin embargo, la joven heredera de Bartolomé Mitre no estaría muy contenta con lo que dice la gente sobre ella y hasta habría amenazado con renunciar al ciclo del que es parte.

De hecho, según contó hoy en LAM, Yanina Latorre, "Esme" no habría ensayado el pasado fin de semana, disconforme porque la "producción no la cuida". Furiosa, tomó esa contundente decisión de no presentarse al ensayo con sus compañeros de equipo: “La señorita Esmeralda Mitre, no ensayó ningún día del fin de semana porque no tuvo ganas, no pudo, porque está muy enojada con lo que la gente escribe en twitter sobre ella, los haters, pero se la agarró con la producción”, detalló Latorre.

“¿Y ellos qué tienen que ver?”, quiso saber Ángel De Brito. “Y sí, los papelones los hace ella, canta mal ella, pero cómo está odiada por todo lo que se escribe de ella en Twitter, lo enloqueció a Gaby Fernández, dice que no la cuidan…y amenaza que si se la sigue criticando en twitter, renuncia”, aseveró Yanina.

Por último, la panelista dijo: “También tengo data de que el equipo que está con ella no la está pasando bien. Es muy difícil. Suspende los ensayos, cuando no es presencial los deja esperando mucho tiempo y no tiene autocrítica, para ella la culpa de todo es del resto del equipo. Ella es todo”, finalizó Yanina sobre Esmeralda Mitre.