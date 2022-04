Estefanía Berardi contó cómo fue el mensaje que le envió Benjamín Vicuña

Estefanía Berardi habló sobre la conversación privada que mantuvo con Benjamín Vicuña, después de confirmar que le "había tirado onda" tiempo atrás.

La panelista de LAM contó que el actor chileno había mantenido una actitud de "coqueteo" cuando la periodista participó de la novela Don Juan y su bella dama en 2008.

Lo cierto es que, ante estas declaraciones, Benjamín Vicuña se comunicó con ella y mantuvo una breve conversación. "Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante. Nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gusta las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era picaflor", dijo la panelista del programa de América.

"Me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco… Entiendo que le debe romper las bolas la repercusión. Lo que dije no fue con maldad", agregó.

Estefanía Berardi contó el mensaje que le envió Benjamín Vicuña

La frase de Estefanía Berardi que enojó a Benjamín Vicuña

Días atrás, Estefanía Berardi contó una anécdota que dejó mal parado a Benjamín Vicuña.

"Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba", contó la periodista.

"Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien", agregando.

Benjamín Vicuña habló con Estefi Berardi tras sus declaraciones.