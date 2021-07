Mica Viciconte reveló por qué no se quiere casar con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero han consolidado su romance. La pareja hace casi cuatro años que está junta y ya conviven en una hermosa casa en donde están construyendo su futuro juntos, pero pese a esto, la panelista no tiene planes de pasar por el altar con el futbolista, como muchos se apuran a creer.

De hecho, Mica reveló por qué no tiene interés de casarse con Cubero. "No es algo en contra de Fabián, el casamiento no es un deseo que yo tenga. Aunque no estoy cerrada a la posibilidad, si estoy bien en pareja y me lo proponen voy a decir que sí, pero la realidad es que mi sueño no es vestirme de blanco y casarme", contó en una entrevista con Pampito para Gente.



"Siempre digo que prefiero dos anillos simbólicos y que me importa más como se comporte él conmigo como pareja que el hecho de venir a proponerme casamiento y después hacer cualquiera. Mi generación cambió el pensamiento sobre este tema", reflexionó la modelo.



Nicole Neumann sobre su relación con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Días atrás de este "incidente virtual", Nicole Neumann habló de su actual vínculo con Fabián Cubero.

"Con Fabián estamos camino a mejorar, ponele. Yo siempre estoy tratando de buscar el buen diálogo. Hay un poco más de diálogo por cosas que van pasando en el medio de la vida misma", dijo la top model y aclaró cómo es su relación con Mica. "En algún momento tiene que pasar, sería lo sano, lo lógico".

