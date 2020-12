Evelyn Von Brocke renunció a Cortá por Lozano

Evelyn Von Brocke decidió renunciar a Cortá por Lozano. Esta sorpresiva baja despertó rumores de "ajustes" en el programa de Verónica Lozano, aunque la ex esposa de Fabián Doman aseguró que fue en buenos términos.

"Estima que su ciclo en el programa está cumplido, y quiere tomarse un tiempo para analizar las propuestas laborales que tiene", contó Pilar Smith en el programa radial El Espectador, que conduce Ángel de Brito.

Luego, el conductor de LAM dio otras versiones sobre lo ocurrido en el programa. "Se ve venir el guadañazo, y antes de la limpieza dice que renuncia. Más que analizar ofertas, llamó a todos lados pidiendo trabajo", disparó sobre las opciones que baraja la periodista.

Tras este anuncio, Evelyn compartió un emotivo mensaje en sus redes. "Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención", expresó.

Otra baja: la sorpresa de Tamara Pettinato

Tamara Pettinato se suma a la lista de desertores del ciclo de Telefe, aunque para ella su salida fue sorpresiva. Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Roberto Pettinato anunció su salida del programa con un curioso descargo.

"¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió la periodista y dio a entender que su partida no fue de mutuo acuerdo.

Tras este mensaje, algunos seguidores hicieron referencia al viaje que la rubia hizo a Nueva York durante estos días. Al parecer, su desvinculación será después de sus vacaciones.