Florencia Torrente reveló que fue discriminada ferozmente cuando fue modelo

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Germán Paoloski, Micaela Viciconte, Roberto Moldavsky y Florencia Torrente, la hija de Araceli González.

El primero momento de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a “Los que se sintieron discriminados por su cuerpo” y Florencia Torrente reveló que tuvo problemas con su peso cuando empezó a trabajar como modelo y que fue discriminada.

“Yo tuve una situación en un momento cuando era más chica, tuve una situación de mucho estrés y baje a 43 kilos, me pasaron muchas cosas físicas y lo que sucedió es que cuando empecé a acomodarme, (no podía pasar ni un vaso de agua), no procesaba información. Mucho médicos me dijeron que tenía enfermedades que no tenía y en una semana pase de pesar de 43 a 60 ”, dijo y siguió…

“Me encontré con un peso muy arriba del que tenía que tener, estaba trabajando de modelo, yo quería un auto y mi mamá me dijo ‘si querés un auto labura’, quedé seleccionada para un producto y me bajaron del trabajo porque estaba gordita. El tema no es lo que te dicen, sino como te lo dicen, ‘qué te pasó’, me preguntaban. Si yo veo a una persona así entiendo que hay un problema, y a mí me mandaban a hacer ejercicio. Yo no me reconocía y quería reencontrarme conmigo misma”, dijo y finalizó contando la repercusión que tuvo en los medios. “Salió en todos lados que la hija de Araceli era discriminada por gorda, fue muy violento, decir que estaba acompañada por una gran familia…”, cerró.