German Paoloski reveló la ingeniosa estrategia que utilizó para conquistar a Garciarena

En pareja con Sabrina Garciarena, con quien acaba de ser padre de Mía y además tiene a León y Beltrán, Germán Paoloski reveló cómo comenzó su historia de amor con la madre de sus hijos en el "Punto de Encuentro de "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff por Telefe.

“Cuando arrancó la amistad me di cuenta que me gustaba Sabrina. No creo en la amistad entre el hombre y la mujer porque te podes confundir. Yo tenía mi pareja, ella tenía la suya y al tiempo terminamos de novios. Nos dimos cuenta que teníamos mucho en común y terminamos juntos. Hice el clic, después de un verano en Punta del Este, empezamos a hacer planes juntos, yendo solos al cine”, comenzó contando y siguió…



“Yo no sabía si dar el paso por no saber si había agua en la pileta, a partir de que me empecé a dar cuenta busqué más momentos juntos solos. Hice una estrategia, llame a todos los amigos y después les dije que no vengan así me quedaba sólo con Sabrina. Íbamos a comer y después a bailar y suspendí la comida y quedé mano a mano, después fuimos a bailar. Yo ese día tenía decidido que la iba a encarar".

"Comimos, buena onda, charla, vamos al boliche y después la llevó a la casa, freno el auto en la puerta y ella no se baja rápidamente, entonces dije, ‘acá hay agua’. Nos quedamos hablando y metimos beso largo, largo, un beso espectacular. Ese beso marcó la familia que tenemos hoy. Ahora cuando termina el beso me dice ‘no da’, fue espectacular pero somos amigos, yo le dije que vaya a la casa y que al otro día hablábamos. Al otro día nos fuimos de viaje con amigos y nos volvimos a besar y arrancó la historia.