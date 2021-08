Fuerte acusación de Verónica Monti en medio del escándalo

Verónica Monti, última novia de Sergio Denis, está otra vez en el centro de la polémica después de ser acusada de robo.

La mujer tuvo su derecho a réplica en Nosotros a la mañana donde también dio detalles de su realidad económica actual. "Estoy en banca rota", asumió la ex del músico y aseguró que el episodio de robo se debe a un enfermedad psiquiátrica.

"No es todo el tiempo pero necesito un tratamiento que no puedo pagar", agregó.

Pero en medio de este descargo, Verónica Monti también se refirió a las "ofertas" de vivienda que recibió por parte de Moria Casán. "Me prestaba un departamento Moria pero a cambio de lo que ya sabemos, que me acueste con algún hombre una o dos veces por semana", disparó ante la sorpresa de todos en el programa.

Verónica Monti acusó a Moria Casán y Maxi Cardaci.

"Esta es una acusación muy fuerte", dijo el conductor y Carlos Monti agregó: "¿Estás queriendo decir que te ofrecieron prostituirte?"

Lo cierto es que, al darse cuenta de la gravedad de sus declaraciones, intentó bajar el tono. "En realidad no fue ella sino su manager, Maxi Cardaci", tiró.

La dura respuesta de Moria Casán a Verónica Monti

Después de estas duras declaraciones de Verónica Monti, Sol Pérez se comunicó con Moria Casán para aclarar los tantos.

"Me acaba de avisar mi hija, que nunca ve tele pero la vez que lo hace me acusan de prostitución. Es hermosa. Además de cleptómona es mitómana. No comments. Está loca", agregó La One entre risas.

Verónica Monti, acusada de robo en un shopping de Palermo.

El domingo pasado, Monti fue detenida y trasladada a la Comisaría 14 desde donde la llevaron a la Alcaldía 6 para realizarle el chequeo médico de rigor y definir dónde pasará su primera noche en detención. La mujer fue acusada de robar un par de botas en el local de Zara del Alto Palermo.

AM