Las reglas de Masterchef que Germán Martitegui no cumple en su casa

Germán Martitegui es reconocido por ser el jurado más estricto de Masterchef Celebrity y quien está al tanto de cada detalle de los participantes del reality.

Al importante chef no hay dato que se le escape y es severo a la hora de dar una devolución: Desde que empezó el ciclo, ya se cruzó con Fede Bal y Nacho Sureda por el desorden a la hora de cocinar.

Sin embargo, en el interior de su hogar, nada es lo que parece y el cocinero mantiene reglas diferentes a las que expone en el programa de Telefe. Papá de dos niños, que tuvo mediante subrogación de vientre , Germán dio a entender que deja que Lorenzo y Lautaro enchastren todo con su comida.

Mediante su cuenta de Instagram, Martitegui muestra algunas de las aventuras de los pequeños que también disfrutan de las delicias que le cocina.

Sobre la dinámica familiar, el jurado contó que intenta pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. “Antes del programa, venía de ver a mis hijos todos los días, de trabajar desde casa… Entonces, lo primero que hago cuando llego, es pasar tiempo con ellos. Se duermen a las 22 y yo vuelvo a las 20:30, trato desesperadamente pasar una hora con ellos", contó en Teleshow.

"Y cuando se duermen miro Masterchef Celebrity porque no sé cómo lo van a editar, tampoco sé qué hablaron los demás, así que estoy tan enganchado como todos. Me acuesto a las doce y vuelvo a trabajar al día siguiente", agregó.

La angustia tras dar positivo de COVID

Martitegui es uno de los integrantes del programa que dio positivo en el test de Coronavirus. El chef será reemplazado por Dolly Irigoyen y también contó cómo vive el aislamiento. Angustiado por no poder ver a sus hijos, el empresario admitió que vive un momento de preocupación.

"Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, reveló.