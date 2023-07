Gladys La Bomba Tucumana rompió el silencio y habló de la anécdota con Morena Rial: "Me mandó una carta documento"

Gladys La Bomba Tucumana protagonizó una anécdota que, si bien sucedió en 2019, quedó en el recuerdo de todos los argentinos.

La cantante en ese momento visitó Intrusos que era conducido por Jorge Rial e hizo referencia a su paso por el Bailando y las situaciones de bullying a las que se enfrentaba mediante las redes sociales.

Gladys La Bomba Tucumana.

“La gente no sabe el daño que pueden provocar escribiendo detrás de un teclado y diciendo las peores cosas de un ser humano. No saben el daño que causan. No saben cómo sufrí en esa época tenía ganas de tirarme del hotel, la gente puede lograr que me mate, que me tire de acá”, comenzó contando la cantante.

Luego, Gladys La Bomba Tucumana se refirió directamente a Morena Rial: "Me decían ’Gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’”, sin reparar que estaba ante el padre de la involucrada.

Al año siguiente, salió a la luz que la hija de Jorge Rial había llevado a la justicia a la artista con una demanda millonaria.

Gladys La Bomba Tucumana en LAM

Esta noche, Ángel De Brito le preguntó a Gladys La Bomba Tucumana sobre esa anécdota y la artista aclaró que no fue con mala intención y que obviamente lo dijo sin darse cuenta.

En cuanto a la demanda, indicó que finalmente Morena Rial no la continuó y que ella, por supuesto, le pidió perdón. "Me mandó una carta documento pero mi abogado lo resolvió ahí nomás", señaló.

Sin ningún tipo de problema, Marcela Feudale enfrentó a Gladys La Bomba Tucumana y le dijo que para ella sí lo había dicho de mala manera. Esto llevó a un enfrentamiento entre la angelita y la cantante que no se pusieron de acuerdo.