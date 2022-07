Marcelo Tinelli le lanzó una indirecta a Gladys La Bomba Tucumana: "Ahora estoy soltero"

Arrancó el "Canta Conmigo Ahora", el nuevo programa de Marcelo Tinelli donde participan algunas figuras del ambiente musical nacional e internacional, entre ellas Cristian Castro, El Puma Rodríguez, Coti, El Bahiano, Manuel Wirzt y Gladys La Bomba Tucumana.

Al momento de presentar a los miembros del jurado más conocidos, Marcelo Tinelli se detuvo en Gladys La Bomba Tucumana y le dijo: "Te amo y guarda ahora que estoy soltero". La cantante no se quedó atrás y le respondió que su soltería es el motivo por el cual decidió volver a trabajar con él.

"¿Por qué crees que estoy acá? Yo vine por eso, porque estás soltero vos, por eso vine, sino no venía", aseguró La Bomba siguiéndole la corriente al conductor que lejos de achicarse, fue por más: "Por ahí se nos da con Gladys, tantos años... las cosas en algún momento llegan".

Sin embargo, Marcelo tiene en claro cuál es la situación amorosa actual de la artista y lanzó: "Vos estás casada y de novia, no pegamos una Gladys". Ambos entienden bien el juego y se prestaron para divertirse bromeando con la posibilidad de estar juntos.

La Bomba Tucumana confesó sus sentimientos por Marcelo Tinelli

En enero del año pasado, Gladys estuvo en el programa de Jey Mammon y allí, él le preguntó sobre sus sentimientos hacia Marcelo Tinelli: "Gladys tiene un vínculo bastante extraño con Marcelo. No están juntos de casualidad". "Estoy enamorada de él", aseguró la artista sin vueltas.

"De pedo que no estoy con él, porque justo cuando él me llamó yo estaba ocupada", agregó La Bomba. "Vos tenías sueños con él… ¿Cuál fue el más zarpado?", retrucó Jey. "Lo máximo fue sentados en un tronco, un palo o no sé a dónde en el bosque, en un lugar bien bonito, y charlando así cara a cara, los dos montados, mirándonos y nos dimos un par de besos. Andábamos por la pradera de la mano…Siempre tuve como un ratón con él. Es muy lindo", confesó Gladys.