Gran Hermano 2022: revelan cuál es la estrategia para eliminar a Alfa

Gran Hermano 2022 empezó con todo y los polémicos integrantes de la casa más famosa ya tienen sus estrategias. Este miércoles es la primera gala de nominación que marcará el mapa de alianzas dentro del reality.

Pero a sólo dos días del inicio, ya se pueden ver las estrategias de "los hermanitos" para sacar del certamen a la figura más controvertida Walter Alfa Santiago.

Este participante parece no ser bien recibido por los integrantes de Gran Hermano 2022 y algunos no lo quieren en su grupo de amistades. "Vamos nosotros y le decimos, por ejemplo, 'bueno todo ok, te uniste al grupo, queremos estar más juntos, queremos pelear entre nosotros'", dijo Maximiliano Giudici. "Para mí no hay que decírselos, hay que acercarnos, no hay que decirles", sumó Tomás Holder.

"Ey ¿saben por quién iría? Por Alfa, es medio pesado, no me lo fumo", sumaron en conspiración contra Alfa. "Hay que ver con quién lo mandamos, no te olvides de eso. Si lo mandás con un "pichi", a la gente le da morbo que haya alguien grande en la casa", resaltó el "líder del grupo".

Quién es Alfa, uno de los "polémicos" en Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago fue uno de los primeros participantes de Gran Hermano 2022 en ser cuestionado por su pasado afuera de la casa.

Al parecer, el chef envió audios amenazantes a María Pía, una mujer a la que quería conquistar y que habló en exclusiva con LAM contando cómo fue su experiencia.

“Yo soy grande, ya pasé muchas, ya viví de todo. ¿Y sabés que estaba dispuesto a invitarte sin ningún interés a Miami? Te iba a pagar el pasaje para que te vinieras unos días, te rías y conozcas algo nuevo. Así no se obra en la vida, María Pía...”. dice parte del audio difundido en LAM donde también mostraron cómo fue subiendo de tono.

"Vos no tenés idea la de gente que yo conozco en Tucumán. Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora y en 10 minutos tengo todo de Tucumán. Todo, pero absolutamente todo” dice parte de la charla.

Lo cierto es que la mujer en cuestión contó parte de su vínculo con él. “Conmigo fue muy generoso hasta que se volvió loco”, dijo en LAM. “Yo lo bloqueé de todos lados, por denso y por loco”, agregó.