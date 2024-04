Gran Hermano se encuentra en el momento más picante de la temporada. La pelea entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi incendió el reality y las redes sociales. La enemistad entre las del grupo de "furiosas" también se desarrolló fuera de de la casa. La doble de riesgo y la pediatra quedaron en un mano a mano que se estiró hasta el día siguiente para ver quien queda eliminada del reality.

Aparecieron audios polémicos de la ex pareja de Catalina Gorostidi de Gran Hermano

En las redes sociales, la usuaria de Twitter @ladymoskigna viralizó audios de la ex pareja de la pediatra. "Me llegaron chats, y toda la historia completa de las 4 denuncias que tiene Cata por parte de Su EX Joaquín y su entorno. "Vivimos un infierno"", explicó junto a un video.

Cuando la pediatra salió de la casa la primera vez, visitó el stream de Martín Cirio y allí reveló que en el pasado había contactado a las novias de los amigos de su ex, Joaquín, para expresarles que estaban siendo "cornudas".

"La persona q me escribió... es esposa de uno de los amigos de Joaquín, el ex de Cata Se ve q Catalina se obsesionó tanto con este pibe... q comenzó a hostigar a todo su entorno. Les escribía a todas diciendo q son cornudas. Todas las bloquearon. Lo contó ella "gracioso" DANGER", reveló Moskigna.

El mano a mano entre Catalina Gorostidi y Furia Scaglione, sin duda, reavivó los supuestos audios que sugieren que la ex pareja de la pediatra la habría denunciado en tres ocasiones. Al mismo tiempo, se viralizaron clips de la médica en los que menciona a su ex novio y relata sus interacciones con las novias de los amigos de Joaquín.

AF.