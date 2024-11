Una de las parejas que más repercusiones, controversias y opiniones genera es la del presidente de la República Argentina, Javier Milei, y Yuyito González por diferentes motivos. Lo cierto es que recientemente el economista viajó hacia América del Norte para formar parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y también con la intención de tener un intercambio con Donald Trump que hace algunos días logró vencer en las elecciones de los Estados Unidos y sucederá a Joe Biden el próximo 25 de enero cuando se lleve adelante el Día de la Inauguración Presidencial.

El jefe de Estado argentino ya obtuvo la foto que deseaba con el flamante nuevo mayor representante del país norteamericano y también dio un discurso en la mencionada convocatoria. En este marco, su novia contó cómo se vería en una salida con Melania Trump. compañera de vida Donald Trump, en su programa llamado "Empezar el día" y que se transmite en la pantalla de Ciudad Magazine.

Yuyito González y Javier Milei.

Yuyito González reveló cómo imagina su encuentro con Melania Trump

En la previa del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos Yuyito González realizó un posteo en @yuyitogonzalezok en el que le expresaba sus buenos deseos al presidente de la Argentina. "Qué hermosa pareja. Ahora, con mi amor antes de su viaje a Estados Unidos. Te amo, cielo", había escrito la conductora de la televisión argentina en su cuenta de Instagram.

El posteo de Yuyito González con Javier Milei.

Las palabras de Yuyito González.

Con su novio ya instalado y desenvolviéndose en relación a su agenda política, la expareja de Guillermo Coppola durante el programa matutino de este viernes 15 de noviembre dio a entender que podría ser parte de un siguiente viaje que realice el mandatario argentino hacia Norteamérica y que eso podría llegarla a cruzar con la futura Primera Dama de los Estados Unidos. Es por eso que aprovechó el protagonismo que posee en su programa y contó cómo se imagina que sería un encuentro.

"Voy a ir del brazo de ella, conversando de nuestras cosas. Escuchame, ¿qué ropa te vas a poner esta noche? My new friend (mi nueva amiga). Pronto la iré a ver a Estados Unidos", expresó la actual conductora de "Empezar el día" y novia de Javier Milei. Luego, Yuyito González se animó a comparar su pelo con el de Melania Trump y contó: "El pelo lo tenemos bastante parecido. Me encanta su pelo. El pelo te empodera, estamos empoderadas. A partir de ahora le voy a decir Mel. Amiguis para siempre forever (para siempre)".

BL